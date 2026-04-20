21日、薩摩地方は昼前後を中心に広く晴れ間がありますが、大陸から黄砂が飛来する可能性があり、洗濯物の外干しには注意が必要です。大隅地方も雲が多めながら雨はなく、風は弱く穏やかで、志布志では朝晩に晴れ間が出る見込みです。種子島・屋久島地方は晴れたり曇ったりの天気が続き、雨はなさそうで、この時期らしい暖かさとなるでしょう。奄美地方は朝は晴れ間があり、日中は雲が増えますが、伊仙では最高気温が25度を超え、