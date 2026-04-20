◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島・持丸泰輝捕手が７年目で、うれしいプロ初安打だ。２点ビハインドの７回２死一塁で迎えた第３打席、ＤｅＮＡ・伊勢のフォークを中前打。通算１１打席目で待望のＨランプをともした。「最後まで積極的に、というところを貫けた」。この日が４年ぶりのスタメン。「ずっとファームで、悔しい思いも、苦しい思いもしていた。内容のいい打撃ができて良かっ