19日は北海道から近畿にかけて晴れて気温が上がり、初夏の陽気となりました。各地で25度以上の夏日となり、行楽地もにぎわいました。波打ち際でスコップや熊手を使い、アサリやハマグリを探す子どもたち。多くの家族連れが訪れていたのは、千葉・木更津市の潮干狩り場です。19日の木更津市は、夏日一歩手前の24.7度まで気温が上がり、汗ばむ陽気となりました。潮干狩りで約6kgを採った家族は満足げな様子で、バーベキュー場では家