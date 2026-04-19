米スポーツ専門局ESPNのメキシコ支局の公式Xとインスタグラムのアカウントが2026年4月14日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の愛犬・デコピンの「ショータイム」の様子を公開した。「大谷選手とデコピンの特訓」ESPNは「¡EL SHOWTIME DE DECOY OHTANI! Igual que su dueno... ¡（デコイ・オオタニのショータイム！」として、ドジャースタジアムの芝生を駆け回るデコピンの動画を公開した。「Los trucos de decoy