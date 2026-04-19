2026年4月16日、韓国・朝鮮日報によると、外国人の韓国語力を評価する「韓国語能力試験（TOPIK）の答えが中国人受験者を中心に事前に流出していたことが分かり、政府が対策作りに乗り出した」と伝えた。記事によると、12日に韓国内で実施されたTOPIK試験会場で、受験者の中国人留学生が問題の答えが書かれたメモを見て摘発された。この留学生は中国のSNSを介して事前に答えを入手していたとみられ、その場で受験資格を剥奪され、警