元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。新幹線での飲食について私見を述べた。この日は、リスナーから以前SNSで論争を巻き起こした「豚まんを新幹線で食べるのはアリ？ナシ？」について、松岡の見解への質問が寄せられた。「なるほど、新幹線の中で食べていいか、どうか問題？これ難しいよね」と松岡。「俺も気にして食べないようにはするけど、食べている人はそりゃ食べ