俳優の藤岡弘、とお笑い芸人の出川哲朗がMCを務める新番組『あのランキングを勝手にアップデート！』（テレビ朝日系／後2：20〜3：20）が、19日に放送される。【場面カット】奇跡の復活をはたした「だるまさんが転んだ」「引き出し王対決」昭和や平成の時代に世間を賑わせた数々の「ランキング」を、令和版にアップデートしたらどうなるのかを検証する新番組。番組をリードするのは、芸能界のレジェンド俳優・藤岡弘、と、数々