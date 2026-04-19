「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手が九回の第５打席で右前打を放ち、連続試合出塁記録を「５０」に伸ばした。日本のファンは直前に代打で登場し、内野安打を放ってチャンスをつないだウィル・スミスに感謝の声をあげた。九回２死、後が無い状況で代打・スミスがコールされた。この日はラッシングがスタメンでベンチに控えていた正捕手。フルカウントからの６球目を二遊間へはじき