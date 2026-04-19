女優ソン・イェジンと俳優ヒョンビンが厳重な警戒態勢のなかで結婚式を挙げてから4年、2人のラブストーリーが公開される。2022年3月、ソン・イェジンとヒョンビンは、ソウル広津（クァンジン）区広壮（クァンジャン）洞のグランドウォーカーヒルソウルの洋館、アストンハウスで結婚式を挙げた。【写真】ソン・イェジン♡ヒョンビンのウェディング写真2018年の映画『ザ・ネゴシエーション』で初めて共演した2人は、その後何度