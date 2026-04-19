開通時の記念に発行首都高速道路協会が2026年4月28日より、ミニ企画展「首都高開通記念通行券展 ―あの時、道はつながり、暮らしが変わった―」を開催します。 【持ってる人いる？】これが約63年前の「首都高最初の記念通行券」です！（画像）同協会は、首都高に関するさまざまな資料を収集・保管しています。今回は、その収蔵品の中から、新しい路線や区間の開通時に記念として発行・配布された「開通記念通行券」にスポット