きょう19日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「穴子さんの寝言」など3本を放送。会社の近くにできた“野菜の安売りスーパー”の情報を、妻たちに知られたくないと画策する穴子さん。もし知られれば、会社帰りに買い物を頼まれてしまう――。「穴子さんの寝言」○「穴子さんの寝言」居酒屋で、穴子がマスオにスーパーのチラシを見せる。それは会社の近くにできた、野菜の安売りスーパーのチラシだった。妻