女優小雪（49）が18日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。掃除へのこだわりについて語った。こだわりのある性質で、家事もとことんやるという小雪。掃除では「時短」にこだわっているという。掃除術について、小雪は「使ったら片付けるのと、使ったらその場を掃除するだけです。お手洗いとか、キッチンとか、洗面所とか、風呂とかです。お風呂も必ず使い終わったら、たとえば髪の毛とか…。バスタブ