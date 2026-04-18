ギンビスは「たべっ子どうぶつ」ブランドから「塩ラムネ スポーツドリンク味」を新発売して、手軽においしく楽しく塩分補給できることを訴求していく。近年の気温上昇が開発の背景とみられる。ぶどう糖を89％配合したラムネに塩を加えて爽やかなスポーツドリンク味に仕立てられている。健康志向にも対応し、クエン酸やカルシウム、緑茶ポリフェノールも配合。右から「塩ラムネ スポーツドリンク味」の80g大袋（8g×10袋入