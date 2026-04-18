株式会社ＤＯＮＵＴＳ、東映アニメーション株式会社が共同で手がけるゲーム「ガールズバンドクライＦｉｒｓｔＲｉｆｆ」に登場するオリジナル新バンド「Ｆ―２７２」（エフニーナナニ）のキャラクターおよびキャストが１８日、お披露目された。「ガールズバンドクライＦｉｒｓｔＲｉｆｆ」とは、リアルバンドと連動したテレビアニメ作品「ガールズバンドクライ」（ガルクラ）の公式ゲーム。「Ｆ―２７２」は、Ｂ’ｚ