第2日、通算10アンダーで首位の鈴木愛＝熊本空港CCKKT杯バンテリン・レディース第2日（18日・熊本県熊本空港CC＝6595ヤード、パー72）21位から出た鈴木愛がボギーなしの9バーディーで、大会コースレコードの63をマークした。通算10アンダーの134で、65で回った高橋彩華とともに首位に立った。4打差の3位で木戸愛、堀琴音、山路晶が続き、さらに1打差の6位に渡辺彩香と仲村果乃が入った。64位と出遅れた前回覇者の佐久間朱莉は1