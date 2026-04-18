女性用トイレに行列ができることが多いことから、国が問題の解決に乗り出した。女性用の便器数が男性用より少ない施設があるためで、３月にまとめられた指針案では、女性用の便器数を男性以上にするなどの方針が示された。女性からは歓迎の声が上がるが、改修には費用がかかり、対応が進むかどうかは分からない。（島香奈恵）「不公平」桜が満開の４月初旬、大阪城公園（大阪市）の近くにある商業施設では、女性用トイレに３０