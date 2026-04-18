◇プロ野球セ・リーグ 阪神-中日（18日、甲子園）中日のサード福永裕基選手が負傷交代となりました。3回2アウト2塁の場面。阪神4番佐藤輝明選手のファウルフライを捕球するため、3塁ファウルゾーンへ。すると、段差で転倒しカメラマン席に突っ込む形となり、フェンスに激突。そのまま倒れ込んで立ち上がることはできませんでした。すぐさま塁審、中日チームメートたちが駆けつけ、試合は一時中断。その後、担架で運ばれ途中交代と