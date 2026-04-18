IT関連会社の社長の男が同僚とみられる男性の遺体を遺棄したとして逮捕された事件で、男が事件前に遺棄するために使ったとみられるブルーシートを購入していたことがわかりました。【映像】逮捕された水口容疑者水口克也容疑者（49）は去年10月、東京・港区にある自身の会社の事務所から同僚の50代男性とみられる遺体を運び出して遺棄した疑いがもたれています。男性は去年9月から行方がわからなくなっています。その後の