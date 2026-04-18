俳優の荒木飛羽（とわ＝２０）が１８日、都内で行われた「２０２６．４−２０２７．３ＴＯＷＡＡＲＡＫＩＣＡＬＥＮＤＡＲ」（ワニブックス）の発売記念イベントに出席した。今作は「癒やし」がテーマだといい、「プライベート感を出すことにこだわった」とアピール。特に「ぬいぐるみを抱いているシーン」が素の自分に近いと明かし、「実際に、大きなくまのぬいぐるみを保育園のころから抱いて寝ているので、ないと落ち