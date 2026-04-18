１８日午後１時２０分頃、長野県北部を震源とする地震があり、長野県大町市で震度５強を観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。▽震度５強長野県大町市▽震度５弱長野市▽震度４長野県小川村▽震度３長野県松本市、白馬村、小谷村、飯綱町など