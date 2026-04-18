日本テレビの北脇太基アナウンサー（28）が18日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。お相手についてなどは明かしていない。「私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりました」と報告した。「より一層、お仕事に力を入れて取り組んで参ります。引き続き宜しくお願い致します」と記した。北脇アナは早大卒業後、2020年4月に日本テレビに入社。同期は石川みなみ、田辺大智、忽滑谷こころ。「Oha