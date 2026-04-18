■「ねんきん定期便」を鵜呑みにしてはいけない新年度が始まり、多くのビジネスパーソンが4月の給与明細を手にする時期となりました。昇給に胸を躍らせる一方で、額面から無情に引き去られる「社会保険料」や「税金」の多さに、改めて愕然とする方も多いのではないでしょうか。私たちが懸命に働き、納め続けている年金。それは老後の生活を支える「最後の砦」であるはずです。年に一度届く「ねんきん定期便」を開き、将来の受給見