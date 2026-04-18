シンガー・ソングライターのメーガン・トレイナーが、「スパイキッズ」で知られる夫で俳優のダリル・サバラとの結婚生活を修復するため、「本格的なセラピー」に通っていることを明かした。2018年にダリルと挙式、ライリー君(5)、バリー君(2)を出産後、代理出産により今年の1月、マイキーちゃんを迎えたところのメーガンだが、子育てに追われ、夫婦間の関係が「後回し」