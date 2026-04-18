俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のきょう18日放送回には、「建坪10坪を一石二鳥リノベ！3分の1が階段の家」が登場する。【住人十色】窓際に湯船を設置…“一石六鳥”を兼ねた風呂場舞台は、東京都世田谷区。住人（アルジ）は、夫妻共に一級建築士の3人家族。5年前、下町の住宅密集地にある長屋をリノベーションし、移り住んだ。家は