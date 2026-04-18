「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和＝が中山グランドＪのポリトナリティー（牝５歳、美浦・和田雄）で、自身初のＪＧ１騎乗に臨む。騎乗依頼を受けたのは木曜朝の調教後。突然舞い込んだチャンスに、水沼は「まさか自分に来るとは思っていませんでした。Ｇ１で石神（深）さんと乗れる最後のチャンスだと思い、乗りたいですと答えました」と胸中を明かした。初コンビとなる