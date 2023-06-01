メガネの産地、福井・鯖江市の技術とAR（拡張現実）が融合したスマートグラスが発表されました。17日に発表されたスマートグラス「SABERA」は、福井・鯖江市のメガネメーカーとIT企業などが開発したものです。スマートフォンとつなぐことでメガネのレンズがディスプレイとなり、内蔵マイクを使ったAIとのチャットや、話し相手の言葉をリアルタイムで翻訳して表示するなどの機能が搭載されています。また、鯖江のメガネメーカーなら