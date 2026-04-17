イラン外相の発言受けてドル安原油安＝NY為替 イランのアラグチ外相がレバノンでの停戦を受けてホルムズ海峡の開放を示したことで、ドル安原油安。ドル円は158円40銭台まで急落．ユーロドルが1.1830ドル台を付けた。 USDJPY 158.51