子どもを大切に思うあまり、つい手や口を出してしまう。そのような子を思う“親心”が過保護となってしまうこともあります。助け舟を出しながらも同時に「やりすぎかな?」と悩む方も多いのではないでしょうか。この記事では、親がやってしまいがちな過保護な行動の例、子どもへの影響を解説します。子どもへの関わり方を見つめ直すヒントを探してみませんか?過保護とは? “親心”がやりすぎになるとき過保護とは? “親心”がやりす