先行オープンした「イオンスタイル津山インター」 岡山県津山市にあるイオンモール津山が「イオンモール津山インター」としてリニューアルしました。岡山県内外から幅広い世代の集客を目指します。 約10年ぶりの大規模なリニューアルとなるイオンモール津山インター。1階と2階の「イオンスタイル津山インター」が17日先行オープンしました。 （訪れ