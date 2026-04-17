米誌タイムによる毎年恒例の「世界で最も影響力がある１００人」に高市首相が選ばれたことを受け、東京都の小池百合子知事は１７日の定例記者会見で、「親が政治家などではなく、自分で築き上げて（女性初の首相という）現在の地位を獲得した。非常に大きな歴史的快挙だったのではないか」と述べた。知事はタイム誌の発表にあわせて首相の紹介文を寄せ、日本の政界には女性が首相に就くのを阻む“鉄の天井”があったとして、「