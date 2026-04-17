アメリカの動画配信大手・ネットフリックスが第1四半期の決算を発表しました。日本でのWBC独占配信の好影響もあり、純利益が83％増加し8400億円となりました。【映像】ネトフリ純利益が83％増加 日本が最も貢献ネットフリックスが16日に発表した2026年1月から3月期の決算では、純利益は52億8279万ドル＝およそ8400億円です。前の年の同じ時期と比べ83％増加し、最終増益は12四半期連続となりました。日本でのWBC独占配信では