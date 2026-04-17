京都府南丹市で11歳の男子児童の遺体が見つかった事件で4月16日、京都府警は遺体を遺棄した疑いで37歳の父親を逮捕した。元関西テレビ京都支局長で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「テレビのニュース番組やワイドショーには、『元警察官』の肩書を持つコメンテーターが連日のように出演している。彼らの『解説』が、事件をミステリーとして消費する空気を煽っているのではないか」という――。写真＝iStock.com／akiyoko※写真は