日本学士院元院長で東京大学名誉教授の塩野宏（しおの・ひろし）さんが１５日、死去した。９４歳だった。告別式は２０日正午、東京都文京区大塚５の４０の１護国寺桂昌殿で行われる。喪主は長男、直之氏。行政法学が専門で、研究が手薄だった行政指導などの分野を取り上げ、伝統的な法治主義と実証の観点の両面から分析する手法を確立。２０１５年に文化勲章を受章した。公益財団法人・理数教育研究所特別顧問。