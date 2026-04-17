日経平均株価 始値59255.09 高値59381.25 安値58475.90 大引け58475.90(前日比 -1042.44 、 -1.75％ ) 売買高21億3249万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆5089億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は1042円安と反落、大引けにかけ下げ幅は拡大 ２．前日のNYダウは115ドル高、ナスダック指数は12