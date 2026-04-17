ドーミー高松西宝町高松市西宝町 JR四国が高松市の社員研修施設跡地に整備を進めていた学生向けの寮などが完成しました。 高松市西宝町に完成した「ドーミー高松西宝町」です。 学生や若手の会社員を対象とした食事付きの寮で、朝夕の2食付きで月額約7万6千円です。 大浴場やサウナ、自習などに使えるコワーキングスペースを備えていて、約140戸のうち8割がすでに契