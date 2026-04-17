１６日、開幕式であいさつする丁薛祥氏（左）。（アシガバート＝新華社記者／王曄）【新華社アシガバート4月17日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は16日、トルクメニスタンの首都アシガバートで、中国・トルクメニスタン天然ガス戦略協力20周年記念シンポジウムの開幕式に出席し、あいさつした。