俳優の岡田将生と中条あやみが17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演した。2人は、同局系列で同日から始まるドラマ「田鎖プラザーズ」で共演する刑事役。岡田は、弟で検視官の役の染谷将太と兄弟で凶悪事件を解決しつつ、かつて殺害された両親の犯人を追う。初めての刑事役となる中条は、岡田のバディーとなる。「日々、撮影する中でもいろんな問題が僕たち兄弟に向かってくるので、なんとか乗り越えながら」と岡