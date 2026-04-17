一緒に過ごせた19歳と10ヶ月間は、宝物。愛猫レイちゃんとの日々を、そう振り返るのは、飼い主の「猫といる幸せ」さん（cIFzdYyGyvXRdbc）だ。【写真】夢中になりすぎで、大好きなクリームが鼻についた日も大切な思い出「生クリームが大好きな子でした。口の状態が悪くなって強制給餌をし始めてからも、クリームには目を光らせて。医師に、好きなもの食べさせてと言われてから、レイはクリーム、私は周りがお決まりでした」新聞で