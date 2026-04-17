進化を遂げた軽二輪スクーターホンダは、アドベンチャースタイルの軽二輪スクーター「ADV160」に新たな装備を追加し、一部の外観デザインを変更した新型モデルを2026年5月21日に発売することを発表しました。今回のモデルチェンジでは、車体前部側面のカバー形状が見直され、どこへでも出かけたくなるようなアクティブなアドベンチャースタイルをより一層際立たせています。フロントセクションはパーツを分割して構成すること