【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERのデビュー曲「SHEESH」のMVが、YouTubeの再生回数4億回を突破した。 ■歴代K-POPガールズグループの記録として、最も速いペース 2024年4月1日の公開から747日での突破となり、これは同じ再生回数を達成した歴代K-POPガールズグループのデビュー曲MVの中で最も速いペース。 「SHEESH」のMVは、公開直後にYouTubeの「2