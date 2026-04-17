バンダイは4月21日より、チルドスイーツの「星のカービィ まんまる焼き 2026」を、全国のファミリーマートにて販売する。「星のカービィ まんまる焼き 2026」「星のカービィ まんまる焼き 2026」は、カービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きにカービィの焼き印が施されたチルドスイーツ。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。「星のカービィ まんまる焼き 2026」焼き印は、カービィがまんまる焼きになっ