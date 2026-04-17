いちよし証券は後場動意。一時プラス圏に浮上した。きょう正午ごろ、２６年３月期の連結決算速報値を発表した。営業収益が２４５億７９００万円（前の期比３０．７％増）、最終利益が４３億９２００万円（同２．８倍）だったとしており、大幅な増収増益を好感した買いが入った。ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がりストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進むなか、安定収益である受益証券のその他の受入手数料