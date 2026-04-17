737-800「JA339J」が担当JAL（日本航空）とオリエンタルランドは2026年4月16日、東京ディズニーシー25周年を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express」を、6月4日から国内線で運航すると発表しました。【画像】えっ…これが「JALの新ディズニー特別塗装機」イメージです機体はボーイング737-800「JA339J」です。東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の