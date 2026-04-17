EXILE＆松本孝弘 EXILEが16日、2007年から続く“24karats”シリーズ第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオを公開した。【動画】公開されたEXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ4月21日&22日に東京ドームでの2DAYS公演を控えるEXILE。 メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の