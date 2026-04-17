Photo: mzabarovsky/ Shutterstock.com 未成年のSNS利用完全禁止への第一歩。EUが新しいオンライン年齢確認アプリをまもなく導入すると発表しました。欧州委員会委員長のUrsula von der Leyen氏は水曜日の記者会見で、「ヨーロッパの年齢確認アプリは技術的にはすでに準備が整っており、まもなく利用可能となります」と述べました。この年齢確認アプリについて同氏は「ソーシャルメディアプ