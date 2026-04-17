17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数582、値下がり銘柄数738と、値下がりが優勢だった。 個別では菊池製作所がストップ高。テクノフレックス、ヒトトヒトホールディングス、テクノホライゾンは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ジーエルテクノホールディングス、セイヒョー、ユニチカ、Ｈａｍｅｅなど18銘柄は年初来高値を更新。ヒーハイ