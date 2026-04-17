思春期の娘の下着選びやファーストブラのタイミングに悩むママは多いのではないでしょうか。「ブラはいつからつける？」「どう声をかければいい？」「スポーツブラとファーストブラの違いは？」など、思春期の下着についてわからないことも多いもの。今回はユニクロのファーストブラ商品担当であり、グローバル商品本部部長の松〓里美さんに、思春期の下着選びや、ファーストブラはいつから考えるのか、親の声のかけ方について話を