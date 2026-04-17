【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】まずはリバプールの悪ガキの初期衝動に身を委ねてほしいアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇■『ベイビーズ・イン・ブラック』今回はアルバム『ビートルズ・フォー・セール』の3曲目と4曲目。まずは、ジョン（下パート）とポール（同:上）が、ひたすらハモり続けるこの曲。楽曲自体も、ジョンとポールの共作。そう、この頃のジョ