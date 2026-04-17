雨宮天、戸松遥、窪塚愛流、中島歩 テンカラットとミュージックレインが共同で新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（オパリス）」を立ち上げる。その発表記者会見が16日、都内で行われ、テンカラット所属から中島歩と窪塚愛流、ミュージックレイン所属から戸松遥、雨宮天が出席した。両社のノウハウを掛け合わせ、俳優と声優の垣根を越え、ハイブリッドに表現者を発掘、育成することを目的としている。その第１弾企