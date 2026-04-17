なぜ若者たちは子どもを産まなくなったのか。『少子化に打ち勝った保育園 熊本「やまなみこども園」で起きた奇跡』（新潮社）を出したノンフィクション作家の石井光太さんは「育児は保育園などに一任するという分業化が進む社会において、若い人たちが子どもを産み育てることに意義を見いだせなくなっているのではないか」という――。写真＝iStock.com／minianne※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／minianne■住宅街にある